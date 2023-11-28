Следственный комитет: По делу «Координационного совета» проходят более 100 человек

Подозреваемыми по делу «Координационного совета» проходят более 100 человек, которых «сдал» один из членов этого совета по возвращению в Беларусь, утверждает Следственный комитет РБ.

«До недавнего времени общественности была известна лишь «верхушка» экстремистского муравейника, однако в преступную организацию активно вовлекались новые лица. Один из таких участников, осознав всю незаконность и бесперспективность деятельности экстремистов, решил воспользоваться правом вернуться на родину через созданную для этого комиссию. Прибыв на территорию Беларуси, лицо не только раскаялось в совершении преступлений, но и инициативно предоставило расширенный список беглых преступников из Координационного совета, в котором фигурирует свыше сотни лиц, в том числе ранее неизвестных правоохранительным органам предателей», - говорится в сообщении СК РБ.

«Эти лица признаны подозреваемыми. В настоящее время совместно с МВД проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыски, направленные на сбор доказательств преступной деятельности. Устанавливается наличие у подозреваемых имущества и недвижимости на территории нашей страны с целью последующего наложения ареста. С учетом полученных доказательств будет рассмотрен вопрос о запуске процедуры специального производства для обеспечения принципа неотвратимости наказания и возмещения вреда, причиненного преступными действиями», - также сказано в сообщении.

Ранее, МВД Беларуси сообщило о обысках в местах проживания ряда представителей белорусской оппозиции и экспертного сообщества.