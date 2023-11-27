Израиль в воскресенье освободил 39 палестинцев

Израиль в воскресенье освободил 39 палестинских заложников в рамках договоренностей по перемирию с движением ХАМАС, сообщает "Гаарец" со ссылкой на израильскую службу тюрем.

"39 заключенных в воскресенье вечером освобождены из нескольких мест содержания под стражей в Израиле", - пишет газета, передает Интерфакс.

Ранее в воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ХАМАС освободило 17 заложников: 14 израильтян и трех иностранных граждан. В своем телеграм-канале ЦАХАЛ заявил, что они уже на израильской территории, некоторых отправят в больницы.

ХАМАС со своей стороны распространило заявление, в котором выразило намерение добиваться продления четырехдневного перемирия.

"ХАМАС объявило в заявлении, что стремится продлить перемирие сверх первоначального четырехдневного периода с целью добиться освобождения большего числа палестинских заключенных", - пишет The Times of Israel.

По данным The Times of Israel, за первые дни перемирия израильские власти освободили 117 палестинских заключенных, ожидается, что в понедельник отпустят еще около 40.

Согласно договоренностям ХАМАС и Израиля, в каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно освобождать 10 заложников.

В соглашении между сторонами, одобренном израильским кабмином, прописан максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных. Для нового перемирия необходимо проведение очередного голосования израильских министров.

Воскресенье - третий день из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Соглашение начало действовать в пятницу.