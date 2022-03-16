Последнее обновление: 16.03.2022 12:00

S&P Dow Jones после 31 марта исключит из индексов облигации российских и белорусских эмитентов

S&P Dow Jones Indices исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.

Как говорится в сообщении S&P Dow Jones, изменения произойдут после окончания рабочего дня 31 марта 2022 года, передает finmarket.ru.

На прошлой неделе индексный провайдер объявил, что ведет консультации с участниками рынка относительно возможного исключения российских облигаций из индексов из-за санкций, введенных в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, а также ограничений на доступ к рынку.

Ранее в этом месяце S&P Dow Jones исключила акции компаний, котирующихся или зарегистрированных в России, включая ADR и GDR, из рассчитываемых ею фондовых индексов.

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