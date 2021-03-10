Датские инвестфонды отказались от белорусских евробондов

Три из четырех датских инвестфонда избавились от белорусских евробондов, заслужив похвалу министра иностранных дел Дании.

Такую новость сообщил телеграм-канала Народного антикризисного управления.

Тему инвестиций в евробонды РБ подняли сразу две крупные газеты Дании: Berlingske и Børsen. По данным изданий, 4 датских инвестфонда вложились в выпущенные летом прошлого года евробонды РБ: Nordea, BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest. Отказались от облигаций BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest.

«Перед выборами был некоторый оптимизм в отношении того, что выборы в Беларуси могут пройти справедливо, но все закончилось массовыми фальсификациями, а позже – насилием против несогласных с фальсификациями. Вот почему сразу после выборов мы начали процесс продажи беларуских гособлигаций, который полностью закончился в октябре 2020 года», – рассказал Мадс Берендт Сондергаард, руководитель отдела ответственных инвестиций фонда BankInvest.

«Мы приняли это решение исходя из политической и экономической ситуации в Беларуси. Мы продали беларуские гособлигации на фоне напряженной политической ситуации в стране после выборов в августе 2020 года», – говорит Расмус Кристиан Могенсен, глава отдела инвестиционного контроля Jyske Invest. По его словам, компания продала беларуские гособлигации в начале 2021-го.

«В настоящее время у нас нет беларуских государственных облигаций. Мы начали процесс продажи портфеля евробондов Беларуси после выборов в августе-2020 и в прошлый четверг [материал опубликован 8 марта] мы завершили процесс. Мы это сделали, поскольку, по нашим оценкам, текущая ситуация в Беларуси не соответствует нашим принципам инвестирования», – объяснил решение о продаже облигаций Йорген Согаард-Андерсен, генеральный директор Sparinvest.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод похвалил инвестфонды, которые отказались от гособлигаций Беларуси:

Совершенно очевидно, что своим решением не признавать победу Лукашенко на выборах я также посылаю политический сигнал, что Дания не хочет быть связана с преступлениями его режима. Я рад, что этот сигнал был услышан в ряде инвестиционных ассоциаций. Считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить даже непреднамеренную поддержку преступлений режима Лукашенко.