НАУ просит инвестфонды требовать досрочного погашения евробондов Беларуси

Народное антикризисное управление направило письма всем инвестфондам, которые держат беларуские бонды, с предложением досрочно предъявить эти бумаги к погашению.

«Мы хотим, чтобы инвестиционные фонды предъявили принадлежащие им евробонды к досрочному погашению и вернули себе деньги», - говорится в письме НАУ к инвестфондам, трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду (МВФ).

В частности, речь идет о выпусках евробондов на $1,2 млрд, которые власти успели разместить еще до выборов. Покупателями бумаг выступили 27 инвестиционных фондов из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран. Размещением бондов занимались три инвестбанка: Societe Generale, Citibank и Raiffeisen.

«Деньги с продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против беларуского народа. К тому же, на момент эмиссии бондов в Беларуси уже нарушали законы и права человека: сажали потенциальных кандидатов в президенты в тюрьмы, разгоняли мирные демонстрации, не допускали независимых людей в состав участковых избирательных комиссий», - говорится в сообщении НАУ.

«Мы хотим, чтобы инвестиционные банки проверили использование денег, полученных от продажи евробондов. Также мы призываем инвестбанки отказаться от любых отношений с нелегитимным правительством и госорганизациями, которые связаны с нарушением прав человека», - подчеркивается в сообщении.

НАУ ждет от МВФ заявления о том, что организация не будет кредитовать Беларусь, поскольку ни Лукашенко, ни его правительство не признаны международным сообществом.

«Режим Лукашенко живет в постоянных долгах, берет огромные новые кредиты, чтобы погасить старые. Чтобы нелегитимное правительство не вгоняло народ Беларуси во все новые долги, которые будут отдавать беларусы, мы хотим сделать так, чтобы никто больше не давал кредитов режиму», - говорится в сообщении.

НАУ также предупреждает население и иных держателей белорусских рублей и необходимости перевести вклады в валюту и забрать их из банков.

«…экономика Беларуси приближается к пропасти с каждым днем – из-за коррупции Лукашенко и приближенных, неэффективного управления и постоянных ошибок. Чтобы защитить свои деньги, лучше хранить их в иностранной валюте и наличными: заберите деньги из банка, переведите рубли в доллары или евро», - сказано в сообщении.