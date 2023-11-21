США внесли в санкционный список военных РФ за военные преступления в Андреевке

Государственный департамент США внес полковника ВС России Азатбека Омурбекова, известного как "Бучанский мясник", и ефрейтора Даниила Фролкина в санкционный список за военные преступления в Украине.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена.

Омурбекова внесли в перечень лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, а именно к внесудебным убийствам безоружных украинских гражданских лиц в Андреевке Киевской области.

Омурбеков был командиром 64-й отдельной мотострелковой бригады России в период, когда российские войска контролировали Андреевку. Позже Омурбеков привел свою бригаду в Бучу, где Государственный департамент США установил, что 64-я отдельная мотострелковая бригада убивала, избивала, расчленяла, сжигала и проводила имитацию казней гражданских лиц.

Так же Фролкина внесли в список в связи с его причастностью к грубому нарушению прав человека, а именно к внесудебному убийству безоружного украинского гражданского жителя в Андреевке.

Причастность Омурбекова и Фролкина к грубым нарушениям прав человека задокументировали неправительственные организации и независимые расследования. В Госдепе назвали эти данные серьезными и достоверными.