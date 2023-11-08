Израиль намерен сохранить в Газе свои силы после разгрома ХАМАС

Израиль после полного уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС не планирует управлять сектором Газа, но считает необходимым сохранять присутствие в анклаве своих сил безопасности, заявил советник израильского премьера Марк Регев.

"Я думаю, что, по крайней мере, в начальный период после нынешней операции, чтобы предотвратить возрождение террористических группировок, нам потребуется присутствие израильских сил безопасности", - сказал он телеканалу PBS.

Чиновник пояснил: "Мы не хотим победить ХАМАС и уничтожить их только для того, чтобы увидеть, как появляется другая группа террористов и снова угрожает нам из сектора Газа".

По его словам, Израиль не предусматривает "какую-либо долгосрочную оккупацию", а присутствие сил безопасности "не обязательно должно быть статичным", оно будет осуществляться "по мере необходимости, для борьбы с возможными угрозами".

В ответ на вопрос ведущего, может ли это включать буферную зону, Регев сказал: "Да, я верю, что буферная зона будет. После того, через что мы прошли, это должно быть так".

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль на какое-то время мог бы взять на себя ответственность за управление сектором Газа.

"Я думаю, что Израиль на неопределенный период будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда ее нет с нашей стороны", - сказал он в интервью телеканалу АВС.

При этом в ответ на вопрос о том, кто должен управлять анклавом, Нетаньяху подчеркнул: "Те, кто не будет продолжать путь ХАМАС, и уж точно не следует ему", передает Интерфакс.