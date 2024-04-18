Последнее обновление: 18.04.2024 13:07

ЕС расширит санкции против Ирана за атаку на Израиль

ЕС расширит санкции против Ирана после нападения страны на Израиль в минувшие выходные, говорится в выводах после первого дня саммита ЕС 17 апреля.

Лидеры ЕС заявили, что Европейский Союз предпримет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, в частности, в отношении беспилотных летательных аппаратов и ракет.

При этом подчеркнули, что "Европейский Союз остается полностью приверженным содействию деэскалации и безопасности в регионе".

"Европейский совет решительно и однозначно осуждает нападение Ирана на Израиль и подтверждает свою полную солидарность с народом Израиля и приверженность безопасности Израиля и региональной стабильности", – говорится также в выводах.

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