США могут ввести санкции против нескольких подразделений ЦАХАЛ

США рассматривают возможность введения санкций против некоторых подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые, по мнению Вашингтона, нарушили права человека в отношении палестинцев, сообщила в воскресенье The Times of Israel со ссылкой на источники.

Два американских официальных лица заявили изданию, что практическое влияние санкций будет, вероятнее всего, ограниченным. Израиль не сможет тратить американскую военную помощь на покупку оружия для этих подразделений, однако тратить на эти цели деньги из израильского бюджета не воспрещается.

Соединенные Штаты в настоящее время проверяют на предмет нарушения прав человека подразделения, действующие на западном берегу реки Иордан, но источники предполагают, что могут начаться проверки и тех, кто действует в секторе Газа.

Официальные лица также отметили, что ранее США приняли решение, что состоящий из ортодоксальных религиозных евреев батальон "Нецах Иегуда" попадет под санкции, потому что власти Израиля не смогли наказать конкретных его членов за повторяющиеся случаи неправомерного обращения с палестинцами, передает Интерфакс.

Ранее портал Axios писал со ссылкой на источники, что "Нецах Иегуда" попадет под санкции США в ближайшие дни.

Также The Times of Israel сообщает, что член военного кабинета Бени Ганц попросил госсекретаря США Энтони Блинкена не вводить санкции против батальона. Ганц заявил, что это нанесет ущерб международной легитимности Израиля в его действиях против ХАМАС, а также отметил, что у США нет основания для такого поступка.