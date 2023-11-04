США ожидают, что Израиль в ближайшее время изменит тактику в Газе

США ожидают, что в ближайшие дни Израиль изменит тактику боев против ХАМАС, уменьшив масштабы атак с воздуха и сосредоточившись на тактических наземных операциях, сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника из администрации США.

По словам собеседника телеканала, в администрации Джо Байдена ожидают, что количество воздушных атак Израиля уменьшится "по сравнению с тем, что мы уже видели".

В США считают, что Израиль сосредоточится на наземной кампании для зачистки широкой сети подземных тоннелей, которые использует ХАМАС.

Он добавил, что, учитывая масштаб и характер нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, прекращение огня сейчас не является целесообразным.

Чиновник подчеркнул, что США активно призывают Израиль к так называемым "гуманитарным паузам", а также к соблюдению норм международного гуманитарного права.