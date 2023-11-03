Израиль обвинил докладчиков ООН в повторении пропаганды ХАМАС

Семь специальных докладчиков ООН по разным гуманитарным вопросам в совместном заявлении сообщили, что, по их мнению, гражданскому населению Газы грозит геноцид, и что скоро будет поздно пытаться его предотвратить.

Докладчики ООН призвали Израиль и его союзников немедленно согласиться на прекращение огня, а ХАМАС — отпустить всех заложников.

Представительство Израиля при учреждениях ООН в Женеве заявило, что докладчики ООН воспроизводят пропаганду ХАМАС, и что это ХАМАС использует гражданское население в качестве живого щита.

«Нынешняя война была навязана Израилю террористами из ХАМАС, которые 7 октября устроили бойню, убийство 1400 человек и похищение 243 детей, мужчин и женщин», — говорится в заявлении представительства Израиля.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на пресс-конференции на вопрос о заявлении докладчиков ООН, напомнил, что определить какие-либо события и действия как геноцид вправе только соответствующие органы ООН.