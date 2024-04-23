Северная Корея провела первые учения с имитацией "ядерного пуска"

Северная Корея провела свои первые учения по ядерной контратаке, чтобы имитировать систему управления "ядерным спусковым крючком" под руководством лидера Ким Чен Ына.

Как сообщает государственное агентство Северной Кореи ЦТАК, в рамках испытания общенациональной системы управления ядерным оружием, которая называется "ядерный спусковой крючок", артиллерийские войска присоединились к первым таким учениям в стране в понедельник, чтобы продемонстрировать диверсифицированный ядерный потенциал и выразить протест против "провокационных и захватнических" военных учений США и Южной Кореи.

Ким Чен Ын наблюдал за имитационными учениями, включавшими маневрирование войск в позиции ядерной контратаки и стрельбу артиллерии с имитацией ядерных боеголовок на случай объявления тревоги в связи с ядерным кризисом.

Ким высоко оценил готовность "лучшего в мире" тактического ядерного оружия, выразив удовлетворение учениями, сообщает ЦТАК.