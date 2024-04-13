МИД ФРГ призвал граждан Германии в срочном порядке покинуть Иран

Министерство иностранных дел Германии выпустило заявление, в котором призвало граждан страны уехать из Ирана, в то же время немецкое посольство в Тегеране, как отмечается, приняло меры предосторожности.

Вместе с тем немецкая авиакомпания Lufthansa «в связи со сложившейся ситуацией» отменила все рейсы в Тегеран. Это решение будет действовать как минимум до 18 апреля. Кроме того, Lufthansa решила также отказаться от использования воздушного пространства Ирана.

Ранее президент США Джо Байден предостерёг власти Ирана от ответных ударов по Израилю. При этом он подчеркнул, что нападение, по его мнению, произойдёт «скорее раньше, чем позже».

«Мы привержены защите Израиля, мы поможем защитить Израиль», — добавил Байден и подчеркнул, что США в связи с эскалацией ситуации увеличат своё военное присутствие в регионе.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что израильское правительство ожидает нападения со стороны Ирана в течение следующих двух суток. Американская телекомпания CBS отмечает, что Иран может задействовать более сотни дронов и десятки ракет, способных поразить военные цели на территории Израиля.

Иран обвиняет армию Израиля в атаке на здание иранского посольства в Сирии, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, в том числе высокопоставленные руководители. Глава иранского государства аятолла Али Хаменеи уже заявил, что Израиль должен понести наказание за этот удар.