США введут новые санкции против Ирана за атаку на Израиль

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объявил во вторник, что США введут новые санкции против ракетной и беспилотной программы Ирана после беспрецедентной атаки страны на Израиль в минувшие выходные.

Об этом Салливан отметил в своем заявлении, обнародованном Белым домом.

Салливан заявил, что президент Джо Байден работает в координации с международными партнерами, в том числе со странами G7 и двухпартийными лидерами в Конгрессе, над всеобъемлющим ответом на нападение Ирана.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, охватывающие его ракетную программу и программу беспилотников, а также новые санкции против организаций, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции и Министерство обороны Ирана", – заявил Салливан.

США ожидают, что союзники и партнеры вскоре введут собственные санкции, добавил он.