База США в Сирии была атакована ракетами из Ирака

По военной базе США на северо-востоке Сирии выпустили по меньшей мере пять ракет с территории Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности Ирака.

В публикации говорится, что ракеты по американской базе запускались с направления иракского города Зуммар. Эта атака на американский военный объект на Ближнем Востоке стала первой с февраля.

Она произошла на следующий день после того, как премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани вернулся из визита в США, где он встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме.

В публикации в Telegram-канале, связанном с ответвлением ИГИЛ с "Катаиб Хезболла", говорится о том, что вооруженные группировки в Ираке решили возобновить нападения после почти трехмесячного перерыва, поскольку не видят значительного прогресса в переговорах о прекращении работы военной коалиции во главе с США в Ираке.

Другой популярный Telegram-канал, близкий к "Катаиб Хезболла", Sabreen News, позже сообщил, что официального заявления от поддерживаемой Ираном группировки не было.

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что из Ирака было выпущено более пяти ракет по войскам на коалиционной базе в Румалине, но никто из американского контингента не пострадал.

Собеседник агентства назвал это "неудачной ракетной атакой". Но пока непонятно, или ракеты не попали в базу, или были уничтожены еще до того, как достигли ее.

После ракетного удара по американской военной базе на северо-востоке Сирии самолет возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии нанес удар по пусковой установке. Небольшой грузовик с ракетной установкой, закрепленной на кузове, был припаркован в иракском городе Зуммар, что на границе с Сирией. Уничтоженный грузовик был изъят для дальнейшего расследования.