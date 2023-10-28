Армия Израиля уничтожила командира ВВС ХАМАСа

Израильская армия ликвидировала главу воздушных сил ХАМАСа Асему Абу Ракабе, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Он отвечал за атаки дронов на посты армии Израиля и участвовал в планировании вторжения боевиков 7 октября.

«Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по Асему Абу Ракабе, руководителю воздушного крыла ХАМАС», – говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

«Абу Ракаба отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и оборону ХАМАС. Он принимал участие в планировании массовых убийств 7 октября, командовал террористами, проникавшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛ», – отмечается в сообщении.

Всего за ночь истребители нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая подземные штабы и военную инфраструктуру.

Ранее, представитель Армии обороны Израиля подтвердил изданию New York Times, что в сектор Газа вошли войска и танки, что часть войск вошла в сектор Газа, но отказался сообщить, является ли происходящее началом наземного вторжения.

«Наши войска и танки находятся в секторе Газа. Они стреляют и действуют», – заявил генерал-майор Нир Динар, добавив, что «войска и танки были в Газе и вчера», имея в виду рейды, которые ЦАХАЛ проводит последние два дня в анклаве.

Жители сектора Газа утверждают, что израильские атаки минувшей ночью были самыми интенсивными за последние три недели, пишет Haaretz.

По словам жителей, непрерывному обстрелу подвергались восточные районы Газы, особенно северный сектор – от лагеря беженцев Джабалия до Бет-Лахии и Бет-Хануна. Сообщалось также о нападениях в центральной части сектора и в Хан-Юнисе на юге. ХАМАС и «Исламский джихад» сообщали о боях с израильскими войсками на севере Газы.