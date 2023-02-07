Последнее обновление: 07.02.2023 10:40

США планируют обложить алюминий из России 200% пошлиной

США могут уже на этой неделе ввести 200% пошлину на импорт алюминия из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявили собеседники агентства. Они также добавили, что США нацелились на российский металл, потому что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям.

Администрация США рассматривала санкции в отношении российского алюминия еще в феврале 2022 года, но отказалась от этого, так как такие меры могут подорвать мировые поставки этого металла, сообщал Bloomberg ранее.

Российский "Русал" является вторым по величине производителем металла в мире вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%, а поставляемый из России алюминий традиционно составляет около 10% от общего объема импорта США.

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