Последнее обновление: 26.01.2023 18:00

Минфин США ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил о введении дополнительных санкций против ЧВК "Вагнер", физических лиц и компаний в России. Об этом говорится на официальной странице американского Минфина.

"Сегодня OFAC принимает дополнительные меры для снижения способности Российской Федерации вести войну против Украины, введя санкции против шести человек и 12-ти организаций",- отмечается в сообщении

В санкционный список SDN-List включили 17 россиян, в том числе главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу Татарстана Рустама Минниханова.

Занесение в SDN List предусматривает замораживание активов и запрет на поездки.

Также в списках фигурируют несколько структур РФ, связанных с судостроением, оборонной промышленностью, а также компании по сервисному обслуживанию авиационной техники и предоставлению услуг в области информационной безопасности. Среди них - ФГУП "НПП "Гамма", Национальная авиационно-сервисная компания, АО "Терра", ООО "Калейдоскоп". Под санкциями оказалась чартерная авиакомпания "Авиакон Цитотранс"

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование