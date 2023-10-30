Последнее обновление: 30.10.2023 12:41

Нефть продолжает дешеветь на фоне угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Категории: Нефть Цены

Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке цена на нефть Brent продолжила снижаться до $89,27 за баррель.

Как сообщает MarketWatch, цены на декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,21 до $89,27 за баррель. Зато в конце прошлой недели Brent подорожала на $2,55 до $90,48 за баррель.

Кроме того, декабрьские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,3 до $84,24 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,33 до $85,54 за баррель.

В целом по итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

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