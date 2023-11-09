Нефть подешевела на 2% до 3-месячного минимума

Цены на нефть в среду, 8 ноября, упали более чем на 2% до самого низкого уровня за последние три месяца на фоне опасений по поводу снижения спроса в США и Китае. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 2,07 долл, или 2,5%, до 79,54 долл за баррель. Нефть WTI потеряла в цене 2,04 доллара, или 2,6%, до 75,33 доллара. Оба бенчмарки достигли самого низкого уровня с середины июля.

"Обвал цен, который мы наблюдаем, отражает две вещи: опасения, что мировая экономика наткнется на кирпичную стену на основе данных из Китая, а также ощущение уверенности в том, что война в Израиле и секторе Газа не повлияет на предложение", - сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.