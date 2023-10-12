Нефтяные цены возобновили рост

Нефтяные цены вернулись к росту после утреннего снижения на статданных ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Росту цен на нефть также способствует сохраняющаяся нестабильная обстановка на Ближнем Востоке в связи с вооруженным конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Так, декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:00 подорожали на $1,44 (1,68%) - до $87,26 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,25 (1,5%) - до $84,74 за баррель.

Накануне цены демонстрировали снижение после публикации данных Американского института нефти, которые указали на максимальное с начала января - на 12,94 млн баррелей - увеличение резервов нефти в США за неделю, завершившуюся 6 октября.