Последнее обновление: 11.10.2023 14:23

Нефть подорожала из-за рисков перебоев с поставками

Категории: Нефть Цены

Нефть 11 октября подорожала из-за перспективы перебоев с поставками из-за волнений на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Цена нефти марки Brent выросла на 25 центов, или на 0,3%, до $87,90 за баррель до 05:50 GMT.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 24 цента, или также на 0,3%, до $86,21 за баррель.

Brent и WTI 9 октября подорожали более чем на $3,50, поскольку военные столкновения вызвали опасения, что конфликт может распространиться за пределы Газа, но на сессии 10 октября они снизились.

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