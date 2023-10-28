США ввели новые санкции против источников финансирования и поддержки ХАМАС

Министерство финансов США в пятницу объявило о новом раунде санкций против иранских физических и юридических лиц, причастных к финансированию группировки ХАМАС, которая совершила нападение на Израиль в начале октября.

В сообщении Минфина США перечисляются двенадцать физических и юридических лиц из Ирана Иордании, Судана, Испании и Турции, которых США считают причастными к финансированию ХАМАС.

Это, в частности, чиновник ХАМАС, проживающий в Иране, а также члены Корпуса стражей исламской революции Ирана – военно-политической структуры, задачей которой является "охрана достижений" революции 1979 года, которая привела к свержению светской власти.

В отдельном заявлении государственный секретарь США Энтони Блинкен добавил, что Вашингтон "продолжит работать с нашими партнерами, чтобы лишить ХАМАС доступа к международной финансовой системе".