США наказали Иран из-за наращивания ядерной программы

Государственный департамент США в четверг, 27 июня, объявил о санкциях против компаний и судов, которые помогают Ирану торговать нефтью и нефтепродуктами, в ответ на наращивание Тегераном ядерной программы.

Санкции Госдепа касаются трех компаний, занимающихся транспортировкой иранской нефти и нефтехимической продукции по меньшей мере с ноября 2018 года, и 11 судов, связанных с этими компаниями.

Теперь расположенное в США имущество, связанное с подсанкционными компаниями, будет конфисковано, а американским компаниям и физическим лицам запретят вести с ними любые деловые операции.

"Действия Ирана по увеличению своих мощностей по обогащению урана вызывают еще большее беспокойство в свете дальнейшего отказа Ирана от сотрудничества с МАГАТЭ и заявлений иранских официальных лиц, предполагающих потенциальные изменения в ядерной доктрине Ирана", – прокомментировал госсекретарь Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что США будут предпринимать шаги, чтобы "никогда не позволить Ирану получить ядерное оружие", и готовы "использовать все элементы национальной власти для обеспечения этого результата".

Согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Иран планирует ввести в эксплуатацию дополнительные центрифуги на своих ядерных площадках в Фордо и Натанзе.