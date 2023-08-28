Беларуси придется импортировать около 1 млн тонн зерна

Властям Беларуси придется импортировать не менее 1 млн. тонн зерна в текущем году из-за плохого урожая, в чем власти винят погоду.

"Каравай будет поскромнее более чем на миллион тонн (по сравнению с 2022 годом – ред.), но создать подушку безопасности все-таки необходимо, поэтому мы планируем порядка миллиона тонн, и президент это поручил, закупить извне", - заявил в эфире госТВ министр сельского хозяйства РБ Сергей Бартош.

По его словам, есть области и районы, которые получили хороший результат, они не только сохранили по урожаю уровень 2022 года, независимо от погодных условий, но и смогли прирасти.

"Это говорит о том, что технологии надо все-таки отрабатывать и совершенствовать, и тогда мы не будем зависеть от погодных условий. Зона рискованного земледелия потихонечку будет уходить", - утверждает чиновник.

В 2022 году в Беларуси было намолочено 8,7 млн тонн зерна при средней урожайности 34,5 ц с га.

На 27 августа собрано на 93,5% убираемых культур: из них 94% зерновых колосовых и зернобобовых культур и на 90% рапса. Всего намолочено зерна включая рапс 6898 тыс. тонн, из них 5929 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 940 тыс. тонн рапса.