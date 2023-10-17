Обломки российского дрона-камикадзе упали на яхт-клуб в Одессе

Минувшей ночью шесть беспилотников типа Shahed-136, которые заходили на удар по Одесской области из акватории Черного моря, были сбиты силами противовоздушной обороны, сообщил украинский генштаб.

Южное командование уточнило, что обломки одного из сбитых дронов упали на яхт-клуб Одессы, разрушены здания школы парусного спорта и ангар для хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты, люди не пострадали, говорится в заявлении.

Ракету Х-59, запущенную с воздуха, силы ПВО сбили над Николаевской областью, сказано в сообщении.