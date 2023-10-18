Россия ударила ракетами по Запорожью

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной ракетный удар российских войск по Запорожью, в результате которого есть погибшие и раненые.

"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушено 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут быть люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора", - написал Зеленский в соцсетях.

Как отметили в полиции, Россия нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью, тип ракет устанавливается. Одна из них попала в многоэтажный дом. В результате удара, предварительно, погибли два человека, четверо получили ранения. Под завалами могут находиться еще трое жителей дома, сообщили в полиции.