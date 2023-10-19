Воздушные силы Украины минувшей ночью уничтожили ракету Х-59 и 3 "шахеда"

Силы обороны Украины минувшей ночью уничтожили запущенные РФ ракету Х-59 и 3 из 9 ударных дронов типа Shahed, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59; три ударные БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные РФ атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными БпЛА типа “Shahed”, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения: 5 баллистических ракет "Искандер М"; 1 зенитная управляемая ракета С-300; 1 управляемая авиационная ракета Х-59; 1 крылатая ракета (тип уточняется); 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

"Атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях», - сказано в сообщении.