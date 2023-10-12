ВС Украины сообщили о повреждении корабля «Павел Державин» ЧФ РФ

Официальный представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук утверждает, что в Черном море был поврежден корабль Черноморского флота РФ «Павел Державин», не уточняя, что стало причиной повреждения.

«Я не могу вам предоставить никакой информации относительно обстоятельств этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть», — заявил Плетенчук, передает BBC.

Он добавил, что «Павел Державин» входит в состава в Черноморского флота, хотя ранее в составе украинских ВМС был корабль с таким же названием.

Ранее украинские СМИ сообщали, что большой сторожевой корабль «Павел Державин» был поврежден, когда стоял на рейде около Севастополя.

Российские источники данные об инциденте с кораблем «Павел Державин» не комментировали.