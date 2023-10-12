НАТО: Потери России в войне с Украиной приближаются к 300 тысячам солдат и наемников

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 300 тысяч солдат и наемников, заявил в минувшую среду высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса.

"Относительно потерь, то россияне несут значительные потери, и мы это знаем. Мы точно знаем, что россияне несут значительно больше потерь, чем украинцы. Поэтому мы считаем, что приближаемся к цифре около 300 000 российских солдат и наемников, погибших с момента вторжения в феврале 2022 года", – сказал он.

По словам чиновника, большая часть потерь приходится россиян приходится на период после декабря 2022 года.

Он отметил, что РФ потеряла 1800 офицеров в войне.

"В том числе 11 генералов, а также офицеры среднего и младшего звена понесли сокрушительные потери. Потери, похоже, несколько уменьшились с апреля после того, как россияне отказались от зимнего способа наступления", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что украинские военные потери значительно меньше, чем российские.

"И я знаю, что страны-члены Альянса продолжают тренировать украинские войска для того, чтобы они могли как можно быстрее вступить в бой и попытаться решить те проблемы, которые вызывают беспокойство", – добавил чиновник НАТО.