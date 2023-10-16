Ночью россия атаковала Украину "Искандерами", ракетами Х-59 и "шахедами"

Россия минувшей ночью нанесла удары по Украине с применением ракет с баллистической траекторией и ударных дронов, сообщает Генштаб ВСУ.

"Всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

«В общем враг нанес 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - сообщает Генштаб.