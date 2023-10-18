ISW: ATACMS в руках Украины может повлиять на эффективность действий российских вертолетов

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке пишет, что поставки украинской армии американских тактических ракет ATACMS дальностью до 165 километров может заставить российское командование рассредоточить и отвести подальше фронтовую авиацию, а это повлияет на эффективность ее действий.

«Российская армия стабильно демонстрирует, что может приспосабливаться к новым ударным средствам Украины — но только после того, как понесет первые серьезные потери от этих средств, к которым российское командование на самом деле должно бы было подготовиться», — пишут авторы сводки, передает BBC.

По мнению аналитиков ISW, переброска фронтовой авиации подальше от фронта, вероятно, на время снизит ее возможности поддерживать оборонительные и локальные наступательные операции — и это касается прежде всего вертолетов.

ISW напоминает, что российские вертолеты, поражавшие бронетехнику противника, играли важную роль в сдерживании украинского наступления на южном фронте этим летом.