НАТО проводит учения по ядерному сдерживанию в Европе

Воздушные силы стран-членов НАТО в понедельник начинают ежегодные учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень") по ядерному сдерживанию в Европе, сообщает Североатлантический альянс.

Учения пройдут над территориями Италии, Хорватии и акваторией Средиземного моря и продлятся до 26 октября. В них будут задействованы 60 самолетов различных типов, в том истребители-бомбардировщики, самолеты-разведчики и заправщики из 13 стран НАТО, а также стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H.

"Учения будут способствовать обеспечению надежности, эффективности и безопасности наших средств ядерного сдерживания. Это является четким сигналом, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников"., - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Учения будут включать операции боевых истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерные авиабомбы, но которые не будут оснащаться реальными боеприпасами. Учебные вылеты натовских самолетов будут осуществляться с авиабазы Авиано на севере Италии, где размещается одно из хранилищ американских ядерных авиабомб в Европе.