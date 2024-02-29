Северные государства НАТО проведут масштабные военные учения в марте

Военные 13 стран-членов и партнеров НАТО готовятся к участию в учениях Nordic Response 2024, являющихся частью серии учений Steadfast Defender, которые состоятся в Норвегии, Финляндии и Швеции.

Учения будут посвящены коллективной обороне и продлятся с 3 по 14 марта. В них примут участие более 20 тысяч военнослужащих.

Учения будут сосредоточены на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, а также в воздушном и морском пространствах этих стран.

Особенно высокая активность будет наблюдаться на море, где будет задействовано более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных амфибийных судов.

В воздухе в рамках Nordic Response 2024 будут действовать более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки, а также вертолеты и самолеты специального назначения Альянса.

На земле тысячи солдат будут защищать и охранять территорию стран Северной Европы с помощью различных артиллерийских систем, танков, гусеничных машин и других наземных транспортных средств.

Совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите Северного региона.

"Мы должны быть способными дать отпор и остановить любого, кто пытается бросить вызов нашим границам, ценностям и демократии – при нынешней ситуации с безопасностью в Европе эти учения чрезвычайно актуальны и важны как никогда ранее", – сказал бригадный генерал Трон Странд, командующий Норвежского центра воздушных операций.