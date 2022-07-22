В Черном море проходят учения НАТО с участием 11 стран

В болгарской акватории Черного моря проходят ежегодные военные учения "Бриз" с участием 11 стран НАТО, сообщает News.bg.

В учениях принимают участие 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также от Командования ВМС НАТО.

Это первые масштабные учения в Черном море с начала российского вторжения в Украину.

В связи с реальной опасностью свободно плавающих противокорабельных мин в районах проведения учений приняты меры по обеспечению безопасности участников.