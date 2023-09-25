НАТО впервые отработало применение пятой статьи во время учений

Станы НАТО впервые провели учения, в рамках которых отрабатывались сценарии действий с применением 5-й статьи: речь идет о коллективной обороне при нападении на одного из членов Альянса.

Отработка сценария проводилась в рамках учения Northern Coasts-2023. Крупномасштабные морские учения под руководством Германии призваны обеспечить высокий уровень оперативной совместимости и продемонстрировать боевую готовность и решимость стран-участниц сдерживать агрессию.

Участие в учениях приняли 14 стран-членов НАТО и Швеция. В состав сил входили около 30 военно-морских кораблей и более 15 самолетов, которые работали вместе и обменивались информацией и тактикой для достижения целей миссии.

«Участники прошли обучение по широкому спектру дисциплин морского ведения боевых действий в два этапа. Первый этап включал серийную программу обучения для повышения оперативной совместимости и боевых навыков. Второй этап включал в себя проблемы тактического уровня, характеризующиеся быстро меняющейся ситуацией и постоянной угрозой, моделируемой центром учения, который находился почти в 1000 км от Ростока, Германия. Впервые в истории учений также был включен сценарий, который перерос в ситуацию, предусмотренную статьей 5 (коллективная оборона)», - говорится в сообщении морского командования НАТО.