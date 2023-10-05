Последнее обновление: 05.10.2023 16:41

Минздрав РБ вводит госрегулирование цен на «новые стоматологические услуги»

Минздрав Беларуси ограничил самостоятельное определение субъектами хозяйствования норм времени и норм расхода материалов на новые платные стоматологические услуги, сообщила пресс-служба ведомства.

«С 1 ноября порядок установления норм времени и норм расхода материалов на новые платные стоматологические услуги (терапевтические, хирургические, ортодонтические, ортопедические и зуботехнические работы) будет регулировать Минздрав. Данный порядок будет определен специалистами ведомства дополнительно», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, определение норм времени и норм расхода материалов на новые платные стоматологические услуги будет осуществляться путем внесения изменений в постановление Минздрава от 7 июля 2023 г. № 109 «О нормах времени и расхода материалов на платные медицинские услуги по стоматологии».

Как сообщалось, с 1 ноября в Беларуси вводится регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг. По сути, ведомство прикрыло лазейку, согласно которой под видом якобы оказания новых можно было бы повышать цену на оказываемые и подпадающие под ценовое регулирование услуги.

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