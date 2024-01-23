Минздрав обновил порядок оказания медпомощи гражданам Беларуси

Министерство здравоохранения постановлением №203 от 18 декабря 2023 года утвердило новую редакцию правил оказания медпомощи гражданам РБ вне их места жительства.

Обновленная инструкция касается оказания медпомощи в амбулаторных и стационарных условиях в госучреждениях здравоохранения.

Для получения медпомощи в амбулаторных условиях (исключение – скорая медпомощь) гражданин самостоятельно обращается в госучреждение здравоохранения для временного закрепления за ним или направляется в иные организации здравоохранения.

Временное закрепление согласовывается руководителем (его заместителем) учреждения, после чего на гражданина оформляется медкарта на основании данных документа, удостоверяющего личность.

Не позднее трех дней с даты закрепления учреждение здравоохранения, за которым гражданин был закреплен по своему месту жительства (месту пребывания), должно быть письменно уведомлено о временном закреплении гражданина по установленной форме соответствующим учреждением.

После получения уведомления в 5-дневный срок в учреждение, за которым временно закреплен гражданин, направляются выписка из медкарты пациента, а также копия карты учета проведения диспансеризации.

В случае необходимости срок, на который гражданин был закреплен за учреждением вне своего места жительства (места пребывания), может быть продлен при обращении пациента.

Основанием для оказания гражданину вне его места жительства (места пребывания) медпомощи в стационарных условиях (исключение – скорая медпомощь) является письменное направление госорганизации здравоохранения.

Что касается скорой медицинской помощи, то она оказывается гражданам в амбулаторных и стационарных условиях в госучреждениях здравоохранения безотлагательно независимо от места жительства (места пребывания) гражданина, но в соответствии с клиническими протоколами, а также иными нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения, устанавливающими порядок организации и оказания медицинской помощи по профилям заболеваний, состояниям, синдромам, или методами оказания медицинской помощи и на основании государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения.

«Медпомощь оказывается учреждениями в соответствии с их лечебно-диагностическими возможностями», - отмечается в комментарии ведомства.

Постановление вступает в силу со 2 февраля 2024 года.