Последнее обновление: 02.11.2023 22:15

Лукашенко передал правительству полномочия по упорядочиванию санаторно-курортного лечения

Лукашенко указом №343 от 2 ноября наделил правительству полномочия на утверждение перечня услуг, включаемых в стоимость путевки.

Также правительство будет устанавливать периодичность предоставления путевок с бюджетным финансированием и совершенствовать порядок направления родителей на совместное санаторно-курортное лечение с детьми.

«Предусмотрены также единые подходы и порядок санаторно-курортного лечения и оздоровления военнослужащих (сотрудников) и пенсионеров органов системы обеспечения национальной безопасности», - говорится в официальном комментарии к указу.

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