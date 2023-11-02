Лукашенко передал правительству полномочия по упорядочиванию санаторно-курортного лечения

Лукашенко указом №343 от 2 ноября наделил правительству полномочия на утверждение перечня услуг, включаемых в стоимость путевки.

Также правительство будет устанавливать периодичность предоставления путевок с бюджетным финансированием и совершенствовать порядок направления родителей на совместное санаторно-курортное лечение с детьми.

«Предусмотрены также единые подходы и порядок санаторно-курортного лечения и оздоровления военнослужащих (сотрудников) и пенсионеров органов системы обеспечения национальной безопасности», - говорится в официальном комментарии к указу.