В Конгрессе США состоялось первое слушание по импичменту Байдена

Палата представителей Конгресса США, где большинство имеет Республиканская партия, в четверг провела первые слушания в рамках расследования дела об импичменте президента Джо Байдена.

Республиканцы, которые возглавляют расследование, во время слушаний заявили, что Джо Байден солгал о зарубежных деловых связях членов семьи – прежде всего сына Хантера – и не принял меры, чтобы разграничить их со своими официальными обязанностями на посту вице-президента США с 2009 по 2017 год.

На слушания для дачи показаний вызвали эксперта по вопросам судебной бухгалтерии, бывшего чиновника Министерства юстиции США и двух профессоров права, сообщает Reuters.

Республиканцы утверждают, что получили банковские переводы от граждан Китая, присланные Хантеру, которые якобы были осуществлены на домашний адрес Джо Байдена в штате Делавэр – и непонятно, получал ли он лично эти деньги.

В целом за предыдущие месяцы расследования в Палате представителей США так и не нашли доказательств неправомерных действий Байдена. В будущем республиканцы хотят получить доступ к личным и банковским данным Хантера Байдена и брата президента Джеймса.