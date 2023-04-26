Последнее обновление: 26.04.2023 12:15

Сенатор Сандерс отказался от участия в выборах президента США ради Байдена

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что не будет участвовать в ближайших президентских выборах в США и пообещал поддержать кандидатуру нынешнего президента Джо Байдена.

Сандерс участвовал в праймериз Демократической партии на выборах 2016 и 2020 года и оба раза, хоть и проиграл, получил большую поддержку от избирателей.

"Нашей стране совершенно не нужно возвращение к власти Дональда Трампа... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы нынешнего президента переизбрали", - заявил он в интервью Associated Press.

Сандерс отметил, что не будет принимать участие в президентской гонке и посоветовал "другим видным потенциальным кандидатам" от Демократической партии поступить так же.

Во вторник действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз побороться за президентский пост на выборах 2024 года.

"У каждого поколения есть тот момент, когда нужно отстаивать демократию. Отстаивать свои фундаментальные свободы. По моему мнению, сейчас такой момент настал для нас. Поэтому я буду баллотироваться на переизбрание президентом США", – объявил Джо Байден.

"Это было моей работой во время первого срока – бороться за нашу демократию, защищать наши права... Вопрос, который стоит перед нами – в будущие годы у нас будет больше или меньше свобод, больше или меньше прав. Я знаю, какой ответ я хотел бы, и, думаю, вы тоже. Сейчас не время для самоуспокоения. Поэтому я баллотируюсь для переизбрания", – говорит он в видеообращении.

Байден назвал ценности, которые предлагает продвигать – порядочность, уважение и достойное отношение друг к другу, равные возможности для всех.

Джо Байден – самый старший действующий президент США, а в конце второго четырехлетнего срока ему исполнится 86 лет.

Далее по теме
Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование