Губернатор Флориды составит конкуренцию Трампу на выборах в США

Губернатор Флориды Рон Десантис подал в Федеральную избирательную комиссию США документы об участии в выборах президента в 2024 году.

Как ожидается, он станет главным конкурентом экс-президенту США Дональду Трампу, который начал предвыборную кампанию еще в ноябре 2022 года.

В ноябре 2022 года на промежуточных выборах Десантис одержал триумфальную победу на губернаторских выборах во Флориде, в частности заручившись поддержкой некоторых округов, которые традиционно голосовали за представителей Демократической партии.

Еще в ноябре прошлого года он опередил Трампа в опросах и был самым популярным кандидатом в президенты от партии. Более свежие данные показывают, что экс-президент заметно оторвался от губернатора Флориды – прежде всего из-за раннего начала президентской кампании.

Отношения между обоими резко испортились в конце прошлого года, когда Трамп начал критиковать Десантиса за якобы нелояльность. Произошло это на фоне провала поддерживаемых лидером республиканцев кандидатов на промежуточных выборах, тогда как Десантис без его поддержки одержал убедительную победу.

Кроме Трампа и Десантиса, официально об участии в соревнованиях за номинацию на президентские выборы объявили, в частности, бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли; предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми; сенатор от Южной Каролины Тим Скотт; бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон; радиоведущий Лэрри Элдер.