В США начался судебный процесс о запрете участия Трампа в выборах

В штате Колорадо в понедельник началось рассмотрение судебного иска, требующего запретить Дональду Трампу избираться на должности в соответствии с одной из поправок к конституции.

Иск подала группа Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW, "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне"), утверждающая, что действия Трампа подпадают под пункт 3 14-й поправки к Конституции США.

Эта поправка была принята после Гражданской войны 1861-1865 годов для недопущения к федеральным должностям бывших повстанцев Конфедерации – сепаратистского образования на юге США, выступавшего за сохранение рабства.

Истцы считают, что действия Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года подпадают под квалификацию 14-й поправки, запрещающей избрание на федеральные должности участвовавшего в "мятеже" человека.

За последние месяцы были поданы десятки исков о запрете экс-президенту США участвовать в выборах со ссылкой на 14-ю поправку, но считается, что иски в Колорадо и Миннесоте (рассмотрение которого также начнется на этой неделе) являются наиболее важными.

Дело в том, что за этими исками стоят влиятельные либеральные юридические группы, а у штатов, где они будут рассматриваться, есть четкие и быстрые процессы обжалования пригодности кандидатов к участию в выборах.

Независимо от постановлений по этим делам, ожидается, что вопрос применения 14-й поправки к Конституции США в отношении Трампа может дойти до Верховного суда. Это создаст прецедент, поскольку в американской юридической практике существуют считанные случаи использования положения основного закона США.

Сам экс-президент США назвал иски "вмешательством в выборы". Его адвокаты безуспешно пытались добиться отвода судьи Сары Уоллес из-за того, что в октябре 2022 года – до подачи иска – она перевела 100 долларов либеральной группе.

Защита экс-президента США также стремится доказать, что она никогда не занималась "мятежом" во время штурма Капитолия, а просто пользовалась своим правом на свободу слова, чтобы предупредить о результатах выборов президента США, которые он не считал легитимными.

Судебные слушания в Колорадо, как ожидается, продлятся неделю.