Прокуратура Германии ведет расследование преступления российских военных в Гостомеле

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование возможного военного преступления, совершенного российскими военными в Гостомеле Киевской области, где пострадал, в частности, немецкий гражданин, сообщают немецкие СМИ.

На запрос агентства dpa пресс-секретарь прокуратуры подтвердила, что ведомство действительно ведет расследование случая в Гостомеле, произошедшего в первый месяц полномасштабной войны. Прокуратура начала расследование в середине июля.

Речь идет о случае, когда российские военные открыли огонь по гражданским, среди которых был гражданин Германии, в результате чего они получили ранения.

"Есть начальное подозрение в совершении военных преступлений. Мы поддерживаем тесную связь с украинскими правоохранительными органами, чтобы прояснить обстоятельства", – прокомментировала пресс-секретарь.