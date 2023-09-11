Байден: Китай уже не имеет возможности вторжения на Тайвань

Президент США Джо Байден заявил, что недавний экономический спад в Китае может уменьшить склонность Пекина к вторжению на Тайвань.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Ханое (Вьетнам), передает Bloomberg.

Джо Байден отметил, что Китай "сейчас имеет сложные экономические проблемы по целому ряду причин».

"Я не думаю, что это приведет к вторжению Китая на Тайвань, напротив, он, вероятно, уже не имеет такой возможности, как раньше", - добавил президент США.

В то же время он обратил внимание на растущую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира из-за их технологических амбиций. Байден подчеркнул, что США будут продолжать использовать инструмент санкций в отношении Китая.

"Я не собираюсь продавать Китаю материалы, которые бы увеличили их способность производить больше ядерного оружия или заниматься оборонной деятельностью", - заявил он.

Однако отметил, что не намерен пытаться сдерживать или изолировать вторую по величине экономику мира.

"Я не хочу сдерживать Китай, я просто хочу убедиться, что наши отношения с Китаем находятся на подъеме, в равновесии, все знают, о чем идет речь", - подчеркнул президент США.

Президент США, который в воскресенье отправился во Вьетнам после саммита лидеров "G-20" в Индии, заявил, что во время саммита он встретился с китайским премьером Ли Цяном. Отвечая на вопрос, почему он не встречался с президентом Китая Си Цзиньпином в течение 10 месяцев, Байден сказал, что Си "сейчас очень занят".

Как известно, Си не участвовал в саммите G-20, официальный Пекин никак не комментировал такое решение.