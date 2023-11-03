США и Китай проведут первые со времен Обамы переговоры по ядерному оружию

Представители Соединенных Штатов и Китая в понедельник, 6 ноября, проведут редкое обсуждение по контролю над вооружениями, в частности ядерного оружия, сообщает The Wall Street Journal.

В переговорах примут участие Мэллори Стюарт, чиновник Государственного департамента США, и Сунь Сяобо, руководитель департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Китая.

По словам чиновника администрации Джо Байдена, Вашингтон хочет на встрече с Китаем узнать его планы по экспансии ядерного арсенала, ядерной доктрины и концепции стратегической стабильности.

Запланированная встреча является первыми подобными переговорами Вашингтон с Пекином со времен администрации Барака Обамы, отмечает WSJ. Но она не означает начало официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы каждой из сторон.

Китай ранее отказывался участвовать в переговорах с США и Россией по ограничению ядерных вооружений, утверждая, что арсеналы этих двух стран намного больше его собственного.

Теперь, на фоне выхода Москвы из договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) и активного наращивания Пекином ядерного арсенала, Вашингтон изучает пути сдерживания этой двойной ядерной угрозы, включая потенциальное расширение собственных ядерных сил в ближайшие годы.

Переговоры Штатов с Китаем по вооружениям происходят на фоне определенной оттепели в их двусторонних отношениях после ряда огорчений и скандалов, в частности инцидента с китайскими аэростатами, сбитыми над территорией США.