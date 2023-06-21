Китай обвинил Байдена в политической провокации

Китай заявил, что президент США Джо Байден совершил "публичную политическую провокацию", назвав своего товарища Си "диктатором".

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, передает Bloomberg.

"Это противоречит основным фактам и дипломатическим протоколам, серьезно нарушает политическое достоинство Китая и является публичной политической провокацией", – сказала она.

Во вторник Байден заявил на благотворительном мероприятии в Калифорнии, что китайский лидер был ошеломлен шпионской пулей, которая пролетела над США в начале этого года (речь идет о китайском воздушном шаре – ред.), и сказал, что "он (товарищ Си – ред.) не знал, что она там была".

"Это и является самым большим смущением для диктаторов – когда они не знают, что произошло", – сказал Байден.