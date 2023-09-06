Молдова готова выплатить Газпрому чуть более 1% от придуманного им долга

Правительство Молдовы предлагает Газпрому $8,6 млн для урегулирования вопроса об историческом долге страны за газ. Об этом во время брифинга заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

По его словам, большая часть долга не подтверждена или не подлежит исполнению. Более того, аудиторы пришли к выводу, что у Молдовагаз есть право выдвинуть Газпрому свои финансовые требования, сообщает Newsmaker.

Парликов рассказал, что аудиторы отталкивались от суммы долга Молдовагаз перед Газпромом в $709 млн.

"Аудит подтверждает, что по наибольшей части долга либо не представлены все документы, либо она не подлежит исполнению. Из 709 млн большая часть не подтверждена или неисполнима", – заявил министр.

По его словам, отчет об аудите позволяет Молдовагаз выдвинуть свои претензии Газпрому – по оплате транзита газа и по обязательствам о поставке объемов газа Молдове.

"Если вы помните, Газпром в прошлом году безосновательно сократил объем поставок в Молдову", – пояснил Парликов.

Исходя из этого, позиция правительства заключается в том, чтобы Молдовагаз выплатила $8,6 млн и все претензии Газпрома были бы сняты.

Парликов добавил, что в этом заключается позиция правительства, но и здесь "есть место для дискуссий". Теперь в правительстве ждут реакции Газпрома на свои предложения.

"Мяч на их стороне", – заявил Парликов.

Согласно договору, Молдовагаз и Газпром до 1 мая 2022 года должны были подписать договор об урегулировании исторической задолженности. А до этого времени молдавская сторона должна была провести независимый аудит этой задолженности, которая достигает $700 млн.

Однако Молдова попросила российский концерн отсрочить эту дату из-за того, что не успели провести аудит задолженности.

11 августа 2022 года Молдова заключила контракты с компаниями из Норвегии и Великобритании на проведение аудита долгов Молдовагаз. На это правительство выделило 800 тыс. евро.

Правительство Молдовы подготовило план на несколько сценариев отопительного сезона, один из них предусматривает возобновление покупки газа у Газпрома для правобережья, а еще один – полное прекращение поставок.