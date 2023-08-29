ЕЭК обнулила импортные пошлины на ткани для производства ковровой продукции

Совет Евразийской экономической комиссии 29 августа принял решение обнулить ввозную таможенную пошлину в отношении отдельных видов тканей, изготавливаемых из плоских или аналогичных нитей из полиэтилена или полипропилена.

Как сообщает торговый блок ЕЭК, срок действия меры составит два года, в настоящий момент ставка пошлины установлена в размере 8%.

"Решение направлено на поддержку производителей ковров и ковровых изделий в странах Евразийского экономического союза и будет содействовать снижению себестоимости, увеличению рентабельности и конкурентоспособности, а также наращиванию объемов выпуска и поставок на внутренний рынок и экспорт", - прокомментировала принятое решение заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталия Самойлова.

Кроме того, эта мера позволит смягчить негативное влияние санкционного давления на экономики ряда государств ЕАЭС.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.