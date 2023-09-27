Действующий лимит беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС продлили до 1 апреля 2024 года

Решением Совета ЕЭК до 1 апреля 2024 года продлено действие норм беспошлинного ввоза товаров, ввозимых наземным транспортом и в пешем порядке, а также пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиками. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Беларуси.

Таким образом, действующий в настоящее время порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц на уровне 1 тыс. евро и 31 кг для товаров продлевается до 1 апреля 2024 года.

При этом порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тыс. евро и 50 кг.